TURISTI, OPREZ! Proglašeno stanje uzbune u 3 popularne destinacije za letovanje

KRIT, Rodos i Karpatos danas su u stanju uzbune zbog ekstremnog rizika od požara, koji je svrstan u najvišu, petu kategoriju, saopštio je Generalni sekretarijat civilne zaštite Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu Grčke.

Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia

Ekstremni rizik od požara prognoziran je za oblasti Retimno, Iraklion i Lasiti na Kritu, kao i za Rodos i Karpatos u Južnoegejskom regionu, preneo je ERT.

Veoma visok rizik od požara, odnosno četvrta kategorija, prognoziran je u nekoliko područja kopna i ostrva, uključujući Jonska ostrva, Tesprotiju i Prevezu, ostrva Lesvos, Hios, Samos i Ikariju, kao i Kiklade, Kalimnos i Kos.

Na Kritu je četvrtom kategorijom obuhvaćen region Hanija.

Generalni sekretarijat civilne zaštite obavestio je nadležne državne službe, regione i opštine u navedenim područjima kako bi bili u povećanoj pripravnosti i spremni da odmah reaguju u slučaju izbijanja požara.

Građanima se preporučuje poseban oprez i izbegavanje aktivnosti na otvorenom koje mogu da izazovu požar, uključujući paljenje suve trave, granja i ostataka čišćenja, korišćenje mašina koje stvaraju varnice, poput kružnih testera i aparata za zavarivanje, kao i paljenje roštilja na otvorenom, pušenje pčela i bacanje upaljenih cigareta.

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