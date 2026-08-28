TURISTI, OPREZ! Proglašeno stanje uzbune u 3 popularne destinacije za letovanje
KRIT, Rodos i Karpatos danas su u stanju uzbune zbog ekstremnog rizika od požara, koji je svrstan u najvišu, petu kategoriju, saopštio je Generalni sekretarijat civilne zaštite Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu Grčke.
Ekstremni rizik od požara prognoziran je za oblasti Retimno, Iraklion i Lasiti na Kritu, kao i za Rodos i Karpatos u Južnoegejskom regionu, preneo je ERT.
Veoma visok rizik od požara, odnosno četvrta kategorija, prognoziran je u nekoliko područja kopna i ostrva, uključujući Jonska ostrva, Tesprotiju i Prevezu, ostrva Lesvos, Hios, Samos i Ikariju, kao i Kiklade, Kalimnos i Kos.
Na Kritu je četvrtom kategorijom obuhvaćen region Hanija.
Generalni sekretarijat civilne zaštite obavestio je nadležne državne službe, regione i opštine u navedenim područjima kako bi bili u povećanoj pripravnosti i spremni da odmah reaguju u slučaju izbijanja požara.
Građanima se preporučuje poseban oprez i izbegavanje aktivnosti na otvorenom koje mogu da izazovu požar, uključujući paljenje suve trave, granja i ostataka čišćenja, korišćenje mašina koje stvaraju varnice, poput kružnih testera i aparata za zavarivanje, kao i paljenje roštilja na otvorenom, pušenje pčela i bacanje upaljenih cigareta.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs
Preporučujemo
SRBIN PREMINUO U GRČKOJ: Bez svesti izvučen iz mora
28. 08. 2026. u 07:43
GRČKI SKANDAL SA EU SUBVENCIJAMA: Gde su nestale desetine hiljada krava?
26. 08. 2026. u 15:09
TURISTI OPREZ: Grčka izdala crveno upozorenje zbog rizika od požara na Jonskim ostrvima
26. 08. 2026. u 12:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)