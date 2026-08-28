DANAS IGRA SRBIJA! Nikola Jokić i drugovi čekiraju kartu za Mundobasket

Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u Areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru 2027. godine.

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Utakmica prvog kola Grupe J je izuzetno važna za Srbiju koja u meč ulazi sa skorom 4-2 na trećem mestu, dok Island deli četvrto mesto sa Litvanijom sa učinkom 3-3.

Plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće tri prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih šest pobeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5-1.

Selektor "orlova" Dušan Alimpijević rekao je u najavi utakmice da zna da će njegovi igrači maksimalno ozbiljno pristupiti rivalu.

- Svesni su da je Island pobedio i Italiju i Litvaniju. To je ekipa koja postiže visok broj poena. Ako pustite ovu ekipu da uđe u ritam, može da se desi Italija i Litvanija. Moji igrači su profesionalci, puni odgovornosti, ne razmišljamo o Italiji", izjavio je selektor Srbije na jučerašnjoj konferenciji za medije na kojoj je saopštio i da u timu neće biti povređenog Nikole Đurišića.

U ovom prozoru Srbiju očekuje i gostovanje Italiji, u ponedeljak u Pezaru.