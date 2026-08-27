DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Arno Gujon, odgovorio je Stranci slobode i pravde.

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- Veltvohe je jedan od retkih zapadnih medija koji nije upao u zamku okrivljavanja Srba za sva zla na Balkanu. Naprotiv, objavili su članak od 20 stranica 2024. godine u kojem su Srbiju nazvali „čudom sa Balkana“. Novinari ovog švajcarskog časopisa precizno su objasnili istorijsku ulogu Srba u zaštiti Evrope od osmanske invazije i podvukli ogromnu žrtvu Srbije tokom Prvog i Drugog svetskog rata i njen ključni doprinos savezničkoj pobedi. Povodom 30. godišnjice „hrvatske operacije Oluja“ prošle godine, @ Veltvohe ju je okarakterisao kao najveći egzodus u Evropi od 1945. godine. Vlasnik i glavni urednik ovog medija, Rožer Kepel, takođe redovno objavljuje informacije o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji. Ali za snažno levičarsku srpsku političku stranku Stranka slobode i pravde, Veltvohe je propagandni medij. Zašto? Jer je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dobio priliku da govori o svojoj zemlji i globalnoj politici na stranicama ovog časopisa, čineći da se naš glas čuje na Zapadu i dajući nam svetsku publicitet. Izvinite nam, Veltvohe i hvala vam na objektivnosti i podršci Srbiji. - poručio je Gujon.

Weltwoche is one of the rare Western media outlets that hasn’t fallen into the trap of blaming the Serbs for all the evils of the Balkans. On the contrary, they published a 20-page feature in 2024 calling Serbia “the miracle from the Balkans.” The journalists from this Swiss… https://t.co/fM32n8mQZ5 — Arno Gujon (@ArnoGujon) August 27, 2026