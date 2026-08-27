Politika

"VELTVOHE JEDAN OD RETKIH MEDIJA KOJI NIJE OKRIVIO SRBE ZA SVA ZLA" Gujon: Objavili su čak 20 stranica gde Srbe nazivaju "čudom sa Balkana"

В.Н.

27. 08. 2026. u 13:10

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DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Arno Gujon, odgovorio je Stranci slobode i pravde.

ВЕЛТВОХЕ ЈЕДАН ОД РЕТКИХ МЕДИЈА КОЈИ НИЈЕ ОКРИВИО СРБЕ ЗА СВА ЗЛА Гујон: Објавили су чак 20 страница где Србе називају чудом са Балкана

Foto: Tanjug/Marko Petrović

- Veltvohe je jedan od retkih zapadnih medija koji nije upao u zamku okrivljavanja Srba za sva zla na Balkanu. Naprotiv, objavili su članak od 20 stranica 2024. godine u kojem su Srbiju nazvali „čudom sa Balkana“. Novinari ovog švajcarskog časopisa precizno su objasnili istorijsku ulogu Srba u zaštiti Evrope od osmanske invazije i podvukli ogromnu žrtvu Srbije tokom Prvog i Drugog svetskog rata i njen ključni doprinos savezničkoj pobedi. Povodom 30. godišnjice „hrvatske operacije Oluja“ prošle godine, @ Veltvohe ju je okarakterisao kao najveći egzodus u Evropi od 1945. godine. Vlasnik i glavni urednik ovog medija, Rožer Kepel, takođe redovno objavljuje informacije o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji. Ali za snažno levičarsku srpsku političku stranku Stranka slobode i pravde, Veltvohe je propagandni medij. Zašto? Jer je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dobio priliku da govori o svojoj zemlji i globalnoj politici na stranicama ovog časopisa, čineći da se naš glas čuje na Zapadu i dajući nam svetsku publicitet. Izvinite nam, Veltvohe i hvala vam na objektivnosti i podršci Srbiji. - poručio je Gujon.

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