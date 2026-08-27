Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

27. 08. 2026. u 08:52

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Moreira/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrtak

18.45 Monako - Gornjik Žabže 1 (1.40)

19.00 Lilestrem - Egnatija 1 (1.48)

Kvota: 2.07

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