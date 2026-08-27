STRAVIČNO ŠTA BLOKADERI ŽELE SRBIJI: Sve su izgubili, sada ponovo potpiruju sukobe!

BLOKADERI otvoreno planiraju i pozivaju na građanske sukobe, što potvrđuje i najnoviji poziv Srđana Milivojevića na okupljanje u Užicu.

Foto: S.S./ATAImages

Opozicionar Srđan Milivojević oglasio se na društvenoj mreži Iks i pozvao na okupljanje u Užicu 29. avgusta, povodom dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Milivojević je objavio:

- Srbijo, Užice nas zove. Kruševac se odazvao prestonici Slobode. Užice, a ne u žice da ograđuju slobodarski grad. 29. avgust 15 sati, Gradski trg Užice.

Uz objavu je postavio i fotografiju tamne siluete muškarca na crvenoj pozadini, na kojoj se nalazi poruka:

"SLOBODNI UŽIČANI! red je da i MI dočekamo predsednika 29.08. 15h, Gradski trg Užice. Poziv važi i za celu slobodnu Srbiju! Užice, a ne da se u žice ograđuje!

Foto: Printskrin Iks

Da li ovakve poruke pokazuju da deo blokaderske scene, suočen sa sve manjom podrškom, ponovo pokušava da podgreva tenzije i izaziva podele među građanima? Umesto političke borbe argumentima, ponovo se pribegava opasnoj retorici koja može da dovede do sukoba.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost i napredak, a ne novi sukobi i ulica kao sredstvo političkog pritiska.

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