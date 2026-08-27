ALIMPIJEVIĆ SKENIRAO RIVALA! Srbija je favorit, ali selektor upozorava na jednu opasnost: "Ako to uradimo, nema neprijatnosti"

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas u Beogradu da je njegova ekipa favorit u predstojećoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Islanda, ali i da će morati da zaustavi rani napad i šut za tri poena te selekcije.

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"Čitav period iza nas je prošao fantastično. Sada dolazi ono glavno. Džabe sve prethodno kako smo radili, ali ne završimo u istom tonu. Očekujem da vrhunac pozitivnih stvari bude na utakmicama koje su ispred nas", rekao je najpre Alimpijević novinarima u Beogradskoj areni.

Košarkaši Srbije su u prethodnom periodu odigrali dve prijateljske utakmice protiv Francuske, a sada ih očekuju dve takmičarske - protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Izabranici Dušana Alimpijevića će najpre sutra od 20.00 u Beogradskoj areni dočekati Island, a potom će igrati sa Italijom 31. avgusta u Pezaru.

Alimpijević je naveo da nema problem da objasni igračima koliko je utakmica sa Islandom važna.

"Ljudi su svesni da je ovaj Island jednom dobio Italiju, a jednom Litvaniju. To je ekipa koja postiže visok broj poena... Da, mi jesmo favoriti, ali ako pustite ovu ekipu da igra kako ona želi da igra i da uđe u svoj ritam, onda može da se desi i ta Litvanija koja se desila prošli prozor", rekao je Alimpijević.

"Ovi ljudi su profesionalci, svesni su mi u ovom trenutku zaista ne razmišljamo o Italiji dok ne završimo utakmicu sa Islandom. Zapravo, 80 odsto pripreme za Italiju biće utakmica sa Islandom", dodao je on.

Govoreći o ekipi Islanda, selektor Srbije je naveo da je to ekipa koja "gaji specifičnu košarku koja odgovara elementima savremene košarke, sa dosta igre u otvorenom prostoru".

"Naš glavni zadatak će biti da zaustavimo napad u prvih osam sekundi. Tu je visok nivo efikasnosti, traže rane šuteve za tri poena, šutiraju u dobrim procentima, daju dosta trojki u proseku. Ako treba da istaknemo dve najveće karakteristike Islanda to jeste taj rani napad, koji mora da se zaustavi, i šut za tri poena. Ako to uradimo, mislim da ne bi trebalo da imao nekih drugih neprijatnosti", rekao je on.

Alimpijević je naveo i da protiv Islanda neće moći da računa na Nikolu Đurišića.

"Đurišić neće biti u sastavu. Ima istegnuće koje nije strašno, ali zbog potencijalnog rizika, on je van tima. Nažalost, jer doneo je lepu energiju, odradio je ove pripreme na fantastičan način", rekao je selektor Srbije.

Alimpijević je na kraju istakao da je atmosfera u ekipi, kao i oko nje, odlična i pozvao je navijače da ispune Beogradsku arenu.

"Pozvao bih publiku da ispuni Arenu do poslednjeg mesta, da dođu da podrže ove momke, da odamo jednu vrstu priznanja igračima koje odvajaju svoje leto da bi igrali za reprezentaciju", rekao je Alimpijević.