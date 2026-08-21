OVO SE NE PROPUŠTA: Postekoglu sprema brutalan napad, kvota na Al Nasr poklon dana

Postekogluov kaznene ekspedicija gazi sve pred sobom,

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Drugo kolo u Saudijskoj Arabiji donosi nam prestonički okršaj u kojem je sve osim ubedljive pobede gostiju ravno prvorazrednoj senzaciji. Aktuelni šampion Al Nasr gostuje Al Rijadu sa jasnom namerom da nastavi tamo gde je stao na premijeri i zadrži maksimalan učinak na startu prvenstva.

Novi šef stručnog štaba Al Nasra, Anže Postekoglu, uneo je ultra-ofanzivnu filozofiju koja je odmah dala rezultate. Šampioni su u prva dva zvanična meča sezone postigli čak sedam golova – prvo je u Kupu kralja „pala“ Dirija (4:1), a zatim je u prvom kolu prvenstva rutinski razbijen Al Fateh sa 3:0.

Najveća dilema pred ovaj meč jeste status Kristijana Ronalda. Portugalac je zbog lakše povrede propustio uvodne utakmice, ali poslednje informacije iz tabora gostiju kažu da je počeo da trenira sa ekipom. Očekuje se da će meč početi sa klupe kako bi osetio barut pred predstojeće derbije. I bez njega, napad Al Nasra deluje zastrašujuće – Sadio Mane, Žao Feliks i Kingsli Koman garantuju vatromet na protivničkoj polovini.

Domaćin je prošle sezone jedva sačuvao prvoligaški status, a sudeći po startu nove sezone, čeka ih grčevita borba za opstanak. U prvom kolu su poraženi od Al Etifaka, pokazavši ozbiljne pukotine u defanzivnoj liniji. Protiv ovako potentnog Al Nasra, ekipa Al Rijada će morati da postavi "autobus" ispred svog gola i vreba šansu iz kontranapada, što je strategija koja im je u februaru ove godine donela minimalan poraz (0:1). Ipak, ovaj Al Nasr igra znatno brže i direktnije.

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