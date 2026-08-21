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JURIMO PETI U NIZU! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

21. 08. 2026. u 06:59

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ПЕТИ У НИЗУ! Ево данашњих предлога за голеаде у првом полувремену

ronstik / Alamy / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

19.00 Bronshoj - Holbaek |2+ (2.38)

21.15 Grota - IR Rejkjavik |2+ (1.97)

Kvota: 4.69

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