Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

21. 08. 2026. u 06:36

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Petak

20.15 Olimpija Ljubljana - Nafta D 2+ (1.67)

20.45 Marsej - Strazbur 1X&0-3 (1.98)

21.00 Arsenal - Koventri 1&2-5 (1.57)

Kvota: 5.19

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