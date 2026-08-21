NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.15 Olimpija Ljubljana - Nafta D 2+ (1.67)
20.45 Marsej - Strazbur 1X&0-3 (1.98)
21.00 Arsenal - Koventri 1&2-5 (1.57)
Kvota: 5.19
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