TI SI SE VEĆ PREZNOJIO? Vučić se našalio sa Drobnjakom: Radiš u dubini kancelarijske hladovine!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci, da će ta deonica biti otvorena do 19. decembra i da će puno značiti za ceo Mačvaski i Kolubarski okrug.

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Tokom obilaska, predsednik Vučić se našalio sa V. D. direktora Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom:

"Ti si se već preznojio, Drobnjak. I sad ti završavaš svoj rad današnji?", pitao ga je Vučić.

"Ja dalje imam posao", odgovorio je on.

"Ideš dalje? Ali ne ideš u Medveđu i Lebane?", pitao je Vučić.

"Idem, da, završavam gasovod. Gasovod ćemo obići do Radovca", odgovorio je Drobnjak.

"U dubini, u dubini kancelarijske hladovine, razumeo sam. Dobro, dobro", rekao je predsednik Vučić.