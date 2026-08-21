Politika

TI SI SE VEĆ PREZNOJIO? Vučić se našalio sa Drobnjakom: Radiš u dubini kancelarijske hladovine!

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21. 08. 2026. u 13:41

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci, da će ta deonica biti otvorena do 19. decembra i da će puno značiti za ceo Mačvaski i Kolubarski okrug.

ТИ СИ СЕ ВЕЋ ПРЕЗНОЈИО? Вучић се нашалио са Дробњаком: Радиш у дубини канцеларијске хладовине!

Photo:Tanjug/ Printscreen

Tokom obilaska, predsednik Vučić se našalio sa V. D. direktora Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom:

 "Ti si se već preznojio, Drobnjak. I sad ti završavaš svoj rad današnji?", pitao ga je Vučić.

"Ja dalje imam posao", odgovorio je on.

"Ideš dalje? Ali ne ideš u Medveđu i Lebane?", pitao je Vučić.

"Idem, da, završavam gasovod. Gasovod ćemo obići do Radovca", odgovorio je Drobnjak.

"U dubini, u dubini kancelarijske hladovine, razumeo sam. Dobro, dobro", rekao je predsednik Vučić.

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