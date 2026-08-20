TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
MASTERS u Sinsinatiju je u centru pažnje, evo naših predloga sa njega.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Tenis
19.00 A. Anisimova - Dž. Pegula tačan broj setova 3 (2.15)
21.00 T. Pol - F. Koboli tačan broj setova (2.20)
Ukupna kvota: 4.73
Preporučujemo
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
20. 08. 2026. u 11:19
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 08. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)