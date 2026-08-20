TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

SUNCE, simbol uspeha, vitalnosti, energije, pozicije, jačeg pola, blizu fiksne zvezde Regulus u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti, obrazuje trigon sa crnim Mesecom Lilitom (simbolom strasti, ne samo u ljubavi već i u poslu) u Strelcu, znaku blagostanja, putovanja i obrazovanja, u koji danas ulazi i Mesec.