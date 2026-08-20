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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

20. 08. 2026. u 13:40

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MASTERS u Sinsinatiju je u centru pažnje, evo naših predloga sa njega.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Tenis

19.00 A. Anisimova - Dž. Pegula tačan broj setova 3 (2.15)

21.00 T. Pol - F. Koboli tačan broj setova (2.20)

Ukupna kvota: 4.73

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