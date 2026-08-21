PLAZMA KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima

Ako tražite poslasticu koja se priprema brzo, jednostavno i bez mnogo truda, a izgleda i ukusan je kao da ste oko nje proveli sate, plazma kocke su pravi izbor. Kombinacija mlevene plazme, mlečne i bele čokolade i nežne slatke pavlake daje kremast desert kojem je teško odoleti.

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500 ml slatke pavlake

2 kašike šećera u prahu

300 gr mlevene plazme

100 gr mlečne čokolade

100 gr bele čokolade

Priprema:

Od ukupne količine slatke pavlake odvojite 50 ml i ostavite sa strane. Preostalu slatku pavlaku podelite na dva jednaka dela i sipajte u dve posude. Prvi deo pavlake mutite dok ne dostigne oko 50 odsto čvrstine, pa dodajte šećer u prahu i mlevenu plazmu. Sve dobro sjedinite, a zatim smesu prebacite u kalup i ravnomerno rasporedite.

Drugi deo slatke pavlake umutite dobro, pa dodajte prethodno otopljenu mlečnu čokoladu. Lagano promešajte dok se smesa ne ujednači, a zatim je rasporedite preko sloja sa plazmom.

Za završni sloj izlomite belu čokoladu na komadiće. Zagrejte preostalih 50 ml slatke pavlake, pa njome prelijte belu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne istopi i ne dobijete glatku smesu.

Beli čokoladni preliv prelijte preko kolača i ravnomerno rasporedite.

Kolač ostavite u frižideru najmanje dva sata, kako bi se dobro stegao. Nakon toga ga isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!