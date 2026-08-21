STABILNOST, DIJALOG I DOBRI ODNOSI OD VELIKOG ZNAČAJA: Premijer Macut razgovarao sa Ivanom Stoilkovićem (FOTO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa ministrom lokalne samouprave i predsednikom Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji Ivanom Stoilkovićem.

Foto: Vlada Srbije

Tokom sastanka razgovarali su o položaju srpske zajednice u Severnoj Makedoniji, očuvanju nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije, kao i o značaju daljeg jačanja veza srpskog naroda u regionu sa maticom.

Sagovornici su se saglasili da su stabilnost, dijalog i dobri odnosi Srbije i Severne Makedonije od velikog značaja za čitav region, kao i da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Foto: Vlada Srbije

Premijer Macut je istakao da će Srbija nastaviti da bude oslonac svom narodu ma gde on živeo, istovremeno gradeći politiku dobrosusedstva, saradnje i mira.

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