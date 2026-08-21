Fudbal

PUŠTENE KARTE U PRODAJU: Na Crvena zvezda - Čukarički za 400 dinara

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21. 08. 2026. u 13:40

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Puštene su u prodaju ulaznice za meč između fudbalera Crvene zvezde i Čukaričkog, saopštio je danas šampion Srbije.

ПУШТЕНЕ КАРТЕ У ПРОДАЈУ: На Црвена звезда - Чукарички за 400 динара

FOTO: Arhiva novosti

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 19 časova dočekati ekipu Čukaričkog u okviru šestog kola Superlige Srbije.

"Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku crveno-belima na stadionu "Rajko Mitić" i pomognu ekipi da nastavi sa dobrim rezultatima, biće u prilici da svoje mesto za meč obezbede onlajn putem, kao i na blagajnama u subotu od 11 do 16 časova, kao i u nedelju od 12 sati do početka utakmice", stoji u objavi Zvezde.

Ulaznice za meč sa ekipom Čukaričkog su dostupne po sledećim cenama: Sever – 400 dinara, Istok – 500 dinara, Zapad – 700 dinara, Tribina "Siniša Mihajlović" – 1400 dinara.
 

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