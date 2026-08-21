ARSENAL DOBIO "POKLON" NA STARTU PREMIJER LIGE: Trijumf protiv nebeskoplavih se ne sme dovoditi u pitanje

ČEKANjE je završeno! Večeras počinje najjača fudbalska liga sveta, prvi meč će biti odigran na "Emirejtsu" gde će Arsenal ugostiti Koventri siti (21.00).

Foto: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Arsenal je prošle godine konačno prekinuo post koji je trajao više do 20 godina i osvojio Premijer ligu pobedivši Mančester siti u veoma neizvesnoj trci za tron.

Navijači "tobdžija" su znale kako to da proslave, a nakon velike parade u Londonu usledilo je veoma dobro leto za Arsenal koji je znatno ojačao tim dovevši nekoliko veoma kvalitetnih igrača.

Tu se pre svega misli na Bruna Gimaraeša koji je jedan od najboljih veznjaka Premijer lige, ističe se i grčkog levo krilo Hristos Colis, a šlag na torti za Mikela Artetu trebao bi biti Ezri Konsa koji je blizu potpisa po pisanjima Fabricija Romana.

Koliko je Arsenal kvalitetan videli smo u Komjuniti šildu, više nego ubedljivo je savladao Mančester siti (3:0) i sjajnim izdanjem stavio svima do znanja da je apsolutni favorit za odbranu titule.

Na početku prvenstva dobio je "poklon" i ne bi smeo imati problema jer u prestonicu dolazi novajlija, Koventri siti.

"Nebeskoplavi" se vraćaju u Premijer ligu nakon 24 godine odsustva, a najzaslužniji čovek za to je menadžer Frenk Lampard na čijim su krilima osvojili Čemšpionšip prošle sezone.

Klub je prepoznao kvalitet nekada vrhunskog fudbalera Čelsija, dao mu odrešene ruke i to je sve rezultiralo istorijskim uspehom ekipe iz Zapadnog Midlendsa.

Veru u njega uprava je pokazala tokom prelaznog roka, Koventri je doveo veliki broj igrača i potrošio skoro 150 miliona funti na Jirenkija, Amendu, Šerifa, Rašvorta....

I pored toga gosti znaju da ih očekuje veoma težak zadatak i borba za opstanak u Premijer ligi, a pored Lampardovog znanja, najveća prednost biće im sjajna atmosfera koju prave navijači na "Koventri bilding sosajeti areni".

Večeras su u podređenom položaju, ali igraju rasterećno, jer znaju da se od njih ništa ne očekuje na gostovanju silovitom šampionu.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Salibe i Timbera, a pod upitnikom su Saka i Rajs zbog umora, dok će kod gostiju meč propustiti Rajt i Vulfenden.

Za predlog tipujemo rutinski trijumf Arsenala koji je daleko bolji u ovom trenutku i trebao bi bez problema započeti odbranu titule pred punim tribinama "Emirejtsa".

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1.50)