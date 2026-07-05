IDEMO PO POKER! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
13.35 Šangaj Šenhua - Žiđing 1 (1.65)
02.00 Meksiko - Engleska X2 (1.42)
Ukupna kvota: 2.34
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