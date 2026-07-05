Tip fudbal

IDEMO PO POKER! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove dve realne kvote

Мистер Типстер

05. 07. 2026. u 10:12

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ИДЕМО ПО ПОКЕР! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове две реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

13.35 Šangaj Šenhua - Žiđing 1 (1.65)

02.00 Meksiko - Engleska X2 (1.42)

Ukupna kvota: 2.34

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