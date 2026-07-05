DOK GROBARI ČEKAJU POJAČANJA! Partizan se rastao sa ovim fudbalerom!
Mladi igrač crno--belih Dušan Jovanović narednu sezonu provešće u redovima novog superligaša iz Šapca.
Novi superligaš Mačva dogovorio je sa Partizanom sve oko jednogodišnje pozajmice Dušana Jovanovića (18), pa će krilni napadač narednu sezonu provesti u gradu na Savi.
On će već u ponedeljak napustiti bazu crno-belih u Pohorju, a sutradan se priključiti saigračima na pripremama za novi takmičarski ciklus.
Budući da je klub iz Humske otkupio Dembu Seka, doveo Čaku Traorea, a da u sastavu takođe već ima Nemanju Trifunovića, Ibrahima Zubairua, Mateju Ninića, pa i Bogdana Kostića koji je u proteklom periodu korišćen kao krilni napadač, jasno je da je za Jovanovića, koji još uvek nema mnogo seniorskog fudbala u nogama, bilo bolje da potraži sreću u drugoj sredini.
Mačva formira tim za Superligu, pa je obzirom da Šapčani traže i krilnog fudbalera, sve brzo dogovoreno. Tako će Jovanović, koji je zimus potpisao profesionalni ugovor sa crno-belima, na jednogodišnje "kaljanje" u Šabac.
Dušan Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića, stigao je u Partizan iz redova Crvene zvezde, a u najjači sastav "parnog valjka" je prekomandovan prethodne jeseni.
Međutim, nikad nije dobio veliku minutažu, pa će pokušati da je sakupi u "provinciskom Urugvaju".
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