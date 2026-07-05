VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

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"Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin koji služi samo Srbiji i svom narodu", poručio je predsednik Vučić.

Podsećamo, predsednik Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Vučić i Salvini će se sastati u Klubu Tolstoj, u 19.00 časova, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Kako je ranije saopšteno iz italijanske vlade, ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu 6. i 7. jula.

Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju Vlade Italije, dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se na najvišem nivou sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Predsednik Srbije ugostio je prošle godine u avgustu i premijerku Italije Đorđu Meloni, a tokom te radne posete održana je večera na kojoj se razgovaralo o bilateralnim odnosima i procesu evropskih integracija Srbije.