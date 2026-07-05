Politika

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!

Новости онлајн

05. 07. 2026. u 17:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga

ВУЧИЋ СЕ УПРАВО ОГЛАСИО: Србија на ногама након поруке председника!

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

U objavi stoji:

"Ja sam slobodan čovek, ponosni Srbin koji služi samo Srbiji i svom narodu", poručio je predsednik Vučić.

Podsećamo, predsednik Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Vučić i Salvini će se sastati u Klubu Tolstoj, u 19.00 časova, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Kako je ranije saopšteno iz italijanske vlade, ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu 6. i 7. jula.

Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju Vlade Italije, dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se na najvišem nivou sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Predsednik Srbije ugostio je prošle godine u avgustu i premijerku Italije Đorđu Meloni, a tokom te radne posete održana je večera na kojoj se razgovaralo o bilateralnim odnosima i procesu evropskih integracija Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke