KAKAV MEČ NA VIMBLDONU: Pegula posle preokreta dobila Američki duel

AMERIČKA teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je u osmini finala pobedila sunarodnicu Ivu Jović rezultatom 4:6, 6:3, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Uspela je četvrta na VTA listi da slavi posle preokreta i nastavi pohod ka trofeju na trećem grend slemu u sezoni.

Jović je posle velike borbe osvojila prvi set, ali je zatim Pegula bila bolja u naredna dva seta i posle preokreta došla do trijumfa u meču koji je trajao dva sata i 13 minuta.

Iskusnija Amerikana će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv pobednice meča između Koko Gof (SAD) i Belinde Benčić (Švajcarska).

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića