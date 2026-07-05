Tenis

KAKAV MEČ NA VIMBLDONU: Pegula posle preokreta dobila Američki duel

Časlav Vuković

05. 07. 2026. u 17:43

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AMERIČKA teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je u osmini finala pobedila sunarodnicu Ivu Jović rezultatom 4:6, 6:3, 6:1.

КАКАВ МЕЧ НА ВИМБЛДОНУ: Пегула после преокрета добила Амерички дуел

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Uspela je četvrta na VTA listi da slavi posle preokreta i nastavi pohod ka trofeju na trećem grend slemu u sezoni.

Jović je posle velike borbe osvojila prvi set, ali je zatim Pegula bila bolja u naredna dva seta i posle preokreta došla do trijumfa u meču koji je trajao dva sata i 13 minuta. 

Iskusnija Amerikana će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv pobednice meča između Koko Gof (SAD) i Belinde Benčić (Švajcarska).

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