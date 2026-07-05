BRAZILCI NA TITULU ČEKAJU SKORO ČETVRT VEKA: "Vikinzi" sanjaju novi istorijski podvig, Haland i Odegard kao Tore Andre Flor i Kjetil Rekdal

FUDBALSKA reprezentacija Norveške ispisala je istoriju u utorak, kada je pobedom nad Obalom Slonovače prvi put u svojoj istoriji pobedila u nokaut fazi Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Međutim, „Vikinge” sada očekuje drastičan skok u kvalitetu protivnika, jer će na MetLajf stadionu u Nju Džerziju odmeriti snage sa najuspešnijom nacijom u istoriji Mundijala.

Ovaj susret budi i duboka sećanja na čuveni Mundijal u Francuskoj 1998. godine. Tada je Norveška u grupnoj fazi priredila jednu od najvećih senzacija u istoriji svetskih prvenstava, savladavši moćni Brazil sa 2:1 golovima Torea Andrea Floa i Kjetila Rekdala iz penala u samoj završnici meča. Skoro tri decenije kasnije, Skandinavci sanjaju novi istorijski podvig.

Anćelotijeva misija: Prekid sušnog perioda

Brazil je podizao pehar namenjen šampionu sveta čak pet puta (tri puta trofej Žila Rimea, popularnu "zlatnu boginju" koju je posle trećeg naslova dobio u trajno vlasništvo i dva puta trofej FIFA Svetski kup, popularni "zlatni globus"), ali kako je njihov poslednji uspeh zabeležen pre skoro četvrt veka, Karlo Anćeloti ima jasan zadatak da okonča ovu netipičnu sušu za južnoameričkog giganta. Nakon klimavog starta protiv Maroka, „Selesao” je definitivno pronašao svoj ritam u proteklih nekoliko nedelja.

Pobedama protiv Haitija i Škotske osigurali su prvo mesto u Grupi C, da bi potom u šesnaestini finala napravili preokret protiv Japana. Iako im je za trijumf bio potreban gol u 95. minutu, Brazilci su apsolutno zaslužili prolaz, što potvrđuje i činjenica da su potpuno dominirali sa skoro 70% poseda lopte i 19 upućenih šuteva.

Sudar napadačkih titana u Nju Džerziju

Predvođena nezaustavljivim Erlingom Halandom, Norveška je u dosadašnja četiri meča postigla čak deset golova. Njihov težak poraz od Francuske u grupnoj fazi delom se može opravdati činjenicom da je selektor Stale Solbaken značajno rotirao sastav, čuvajući ključne igrače za kasnije izazove.

Statistika jasno sugeriše da nas očekuje pravi spektakl i golgeterski šou u Ist Raterfordu. Na utakmicama norveške selekcije u proseku pada čak 4.5 golova po meču, dok su tri od četiri utakmice Brazila na ovom turniru završene sa najmanje tri postignuta pogotka.

Vinisijus protiv Halanda

Kada se na terenu nađu majstori poput Vinisijusa Žuniora sa jedne i Erlinga Halanda sa druge strane, mreže jednostavno moraju da se tresu. Opcija da će na utakmici biti postignuto više od 2.5 golova deluje izrazito sigurno, uzme li se u obzir da je ovaj tip prošao na čak sedam od ukupno osam mečeva ove dve selekcije kombinovano.

Ipak, ukupni kvalitet Brazila na svim pozicijama trebalo bi da prelomi ovaj duel u njihovu korist. Najrealniji scenario je ponavljanje rezultata od 2:1, kojim je Brazil savladao Japan, a Norveška u martu pretrpela poraz od Holandije. Kao prvi kandidat za gol izdvaja se Vinisijus, koji je postigao četiri gola u četiri meča i bio strelac u osam od poslednjih 12 utakmica za klub i reprezentaciju.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 3,45)



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