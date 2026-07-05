Fudbal

IBRAHIMOVIĆA RAZBESNELI PARAGVAJCI: Da sam ja igrao dobio bih četiri crvena kartona

Časlav Vuković

05. 07. 2026. u 16:05

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PARAGVAJ je eliminisan u osmini finala Svetskog prvenstva. Bolja je bila Francuska (1:0), a južnoamerička selekcija nije ostavila lep utisak.

ИБРАХИМОВИЋА РАЗБЕСНЕЛИ ПАРАГВАЈЦИ: Да сам ја играо добио бих четири црвена картона

Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

U mnogim situacijama su se poneli neposrtski, udarali su fudbalere "trikolora". Komentar na utakmicu da je legendarni Zlatan Ibrahimović.

Šveđaninu je zasmetao pristup Paragvajaca.

- Da sam ja igrao ovu utakmicu, dobio bih četiri crvena kartona, a verovatno bih nekoga poslao u... - izjavio je Ibrahimović u emisiji na "Fox-u", jasno aludirajući na moguće teške posledice u fizičkom duelu.

Što se tiče reprezentacije Francuske, za "trikolore" je imao samo reči hvale.

- Tim Francuske je pokazao smirenost. Nisu naseli na provokacije i uspeli su da se izbore. Najbolje što možeš da uradiš kada te provociraju jeste da se nasmeješ i ne upadneš u zamku – baš kao što su to uradili Francuzi - istakao je legendarni napadač.

Podsetimo, Francuska će u četvrtfinalu Mundijala 2026 igrati protiv Maroka.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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