POLjSKI ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš obećao je da će deklasifikovati informacije o svom oružju koje je prebačeno u Kijev od 2022. godine.

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„Nakon konsultacija sa premijerom Donaldom Tuskom i u skladu sa mojom odgovornošću prema javnom mnjenju, u skladu sa zakonom, naredio sam deklasifikovanje svih donacija Ukrajini“, napisao je na društvenim mrežama.

Takođe je podsetio da je prethodna vlada, koju je formirala sadašnja opoziciona stranka „Pravo i pravda”, pokrenula isporuku vojne opreme i naoružanja, te da je Ministarstvo odbrane tada predvodio Marijuš Blaščak. Naveo je i da su šefovi države — prethodno Andžej Duda, a sada Karol Navrocki — bili obavešteni o svakom slučaju besplatnog prenosa naoružanja.

Zbignjev Bogucki, šef Kancelarije poljskog predsednika, izrazio je sumnju u to. On je sugerisao da je vlada mogla da odobri isporuku raketa za sistem protivvazdušne odbrane „Patriot” i bez saglasnosti Navrockog.

Dan ranije, Kšištof Bosak, potpredsednik poljskog Sejma i član nacionalističke i evroskeptične koalicije „Konfederacija”, izjavio je da je vlada tajno prebacila te projektile Ukrajini, iako su bili namenjeni za sopstvene potrebe. Pozvao je poslanike da usvoje zakon kojim bi se zabranio prenos naoružanja u inostranstvo bez odobrenja parlamenta.

Zauzvrat, šef Biroa za međunarodnu politiku Kancelarije predsednika zemlje, Marćin Pšidač, izjavio je da je Varšava jednom dala Kijevu naređenje da kupi takvu municiju od Sjedinjenih Država.

Moskva smatra da isporuke oružja Kijevu direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob. Vlasti su više puta isticale da bi svaka takva pošiljka predstavljala legitiman vojni cilj za Rusiju. Kremlj je izjavio da upumpanje oružja u Ukrajinu ne čini ništa da bi se okončao sukob i, naprotiv, vodi njegovoj eskalaciji.

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