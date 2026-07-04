Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

Мистер Типстер

04. 07. 2026. u 08:46

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.00 Marupe - Smiltene 1 (1.37)

17.00 Španija U19 (ž) - Austrija U19 (ž) 1 (1.34)

19.00 Kanada - Maroko prolazi dalje 2 (1.37)

Ukupna kvota: 2.52

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