Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

MUNDIJALSKI TIKET DANA: Norvežani se nadaju reprizi 1998, Englezi se plaše reprize 1986

О. М.

05. 07. 2026. u 10:40

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SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 donelo je do sada nekoliko neočekivanih rezultata, ali mi verujemo da to danas neće biit slučaj.

МУНДИЈАЛСКИ ТИКЕТ ДАНА: Норвежани се надају репризи 1998, Енглези се плаше репризе 1986

FOTO: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

SP 2026 nedelja/ponedeljak

22.00 Brazil - Norveška 1&GG (3,45)

Analizu ove utakmice koju su za vas pripremili tipsteri Novosti pogledajte na linku OVDE.
2.00 Meksiko - Engleska GG&2-3 (3,24)

Analizu ove utakmice koju su za vas pripremili tipsteri Novosti pogledajte na linku OVDE.

Ukupna kvota: 11,18

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