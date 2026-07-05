MUNDIJALSKI TIKET DANA: Norvežani se nadaju reprizi 1998, Englezi se plaše reprize 1986
SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 donelo je do sada nekoliko neočekivanih rezultata, ali mi verujemo da to danas neće biit slučaj.
SP 2026 nedelja/ponedeljak
22.00 Brazil - Norveška 1&GG (3,45)
2.00 Meksiko - Engleska GG&2-3 (3,24)
Analizu ove utakmice koju su za vas pripremili tipsteri Novosti pogledajte na linku OVDE.
Ukupna kvota: 11,18
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