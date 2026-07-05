RUSKE oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je danas šef pres-centra grupe "Zapad" Ivan Bigma.

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Prema njegovim rečima, uz podršku artiljerije, teških sistema bacača plamena i avijacije, ruske jedinice su, kako je naveo, pogodile dve mehanizovane brigade i jednu brigadu teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u više naseljenih mesta u toj oblasti, prenela je RIA Novosti.

Bigma je dodao da se u toku nalaze aktivnosti razminiranja i čišćenja područja Krasnog Limana.

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Načelnik Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov juče je izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina da se operacije u toj oblasti približavaju završnoj fazi, ističući njen strateški značaj kao administrativnog i železničkog čvorišta.

Prema tim navodima, uspostavljanje kontrole nad tim područjem omogućilo bi dalje napredovanje ka Slovjansku i Kramatorsku.