Politika

SKANDALOZNO, PRIMITIVNO I MIZOGINO: ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Zdravko Ponoš uvredio

Новости онлајн

05. 07. 2026. u 17:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje skandalozan, primitivan i mizogin tvit Zdravka Ponoša, kojim je brutalno uvredio novinarke i sve žene.

СКАНДАЛОЗНО, ПРИМИТИВНО И МИЗОГИНО: АНС захтева јавно извињење свим новинаркама и женама које је Здравко Понош увредио

Foto: Printscreen | LOGO

ANS se ovim povodom oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"Komentari o tome da li su žene "sa štajge", da li su "obrijane" ili "okupane" nisu politička kritika, već najobičniji prostakluk i govor koji duboko vređa dostojanstvo žena. Takav rečnik ne priliči ozbiljnom političaru, već pokazuje potpuni nedostatak elementarne kulture i poštovanja.

ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Ponoš uvredio i poziva javnost da osudi ovakav nedopustiv govor mržnje i seksizma.

Kada nestane argumenata, ostaju uvrede. A ovaj tvit je najbolji dokaz političkog i ljudskog sunovrata njegovog autora", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE TI JE LJUBAVNICA?! Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: Pet godina mlađa

"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"