SKANDALOZNO, PRIMITIVNO I MIZOGINO: ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Zdravko Ponoš uvredio
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje skandalozan, primitivan i mizogin tvit Zdravka Ponoša, kojim je brutalno uvredio novinarke i sve žene.
ANS se ovim povodom oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti:
"Komentari o tome da li su žene "sa štajge", da li su "obrijane" ili "okupane" nisu politička kritika, već najobičniji prostakluk i govor koji duboko vređa dostojanstvo žena. Takav rečnik ne priliči ozbiljnom političaru, već pokazuje potpuni nedostatak elementarne kulture i poštovanja.
ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Ponoš uvredio i poziva javnost da osudi ovakav nedopustiv govor mržnje i seksizma.
Kada nestane argumenata, ostaju uvrede. A ovaj tvit je najbolji dokaz političkog i ljudskog sunovrata njegovog autora", zaključuje se u saopštenju.
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