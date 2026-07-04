VUČIĆ O ZABRANI ULASKA VUČIĆEVIĆU U CRNU GORU: "Brane Srbima ulaz, pa šalju hiljade ljudi na proteste ovde"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg - Srpska Crnja osvrnuo na zabranu ulaska uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.
- Veoma sam tužan zbog činjenice da Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije. Mnogima su branili, nemojte da zaboravite da su tu bili profesor Raković, pa su ukinuli. Čak i mom sinu su zabranili, a onda poslali hiljade ljudi na proteste u Srbiji i čudom se čudili kad ih je neko zamolio da to ne rade. Žao mi je, uvek sam bio za slobodan protok robe, a naročito ljudi - rekao je Vučić.
Dodao je da je Srbija na to reagovala recipročno, zbog čega su se oni ljutili.
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