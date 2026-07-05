Ekonomija

ZA UNAPREĐENJE LOVNOG TURIZMA: Pokrajina bespovratno dodeljuje 80 miliona dinara

K. Despotović

05. 07. 2026. u 17:55

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POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za unapređenje lovnog turizma u AP Vojvodini u 2026. godini, za koji je opredeljeno ukupno bespovratno 80 miliona dinara u cilju unapređenja lovno turističke ponude korisnika lovišta.

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА: Покрајина бесповратно додељује 80 милиона динара

Foto: Richard Šemík / Panthermedia / Profimedia

Kako je navedeno u konkursu, minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 150.000 dinara, a maksimalni ne može biti veći od tri miliona dinara.

Bespovratna sredstva za investiciona ulaganja, tekuće održavanje objekta, kao i nabavke opreme za objekte lovačkih udruženja utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na podsticaje ostvaruju lovačka udruženja koja su korisnici lovišta ili lovnih revira u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Konkurs je otvoren do 16. Jula.

(AgroFin)

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