ZA UNAPREĐENJE LOVNOG TURIZMA: Pokrajina bespovratno dodeljuje 80 miliona dinara
POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za unapređenje lovnog turizma u AP Vojvodini u 2026. godini, za koji je opredeljeno ukupno bespovratno 80 miliona dinara u cilju unapređenja lovno turističke ponude korisnika lovišta.
Kako je navedeno u konkursu, minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 150.000 dinara, a maksimalni ne može biti veći od tri miliona dinara.
Bespovratna sredstva za investiciona ulaganja, tekuće održavanje objekta, kao i nabavke opreme za objekte lovačkih udruženja utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Pravo na podsticaje ostvaruju lovačka udruženja koja su korisnici lovišta ili lovnih revira u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Konkurs je otvoren do 16. Jula.
(AgroFin)
Preporučujemo
NEDOSTAJU VAM GODINE STAŽA? Ovo može ugroziti penziju, ali postoji rešenje
05. 07. 2026. u 14:35
RADNI ODNOS ILI NE: Da li se ugovor o delu računa u radni staž?
05. 07. 2026. u 14:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)