Fudbal

NAJLEPŠI GOL SVETSKOG PRVENSTVA: Pogledajte čudo koje je zadivilo planetu (VIDEO)

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04. 07. 2026. u 09:43

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Zelenortska ostrva su izgubila od Argentine ali su stekli poštovanje i simpatije čitavog sveta. Posebno se govori o golu koji su postigli protiv "gaučosa".

НАЈЛЕПШИ ГОЛ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Погледајте чудо које је задивило планету (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@predictdotsport

Branilac titule savladao je u Majamiju Zelenortska ostrva nakon produžetka 3:2, a u 90 minuta igre bilo je 1:1. 

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu. 

Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

Upravo je sLopes Kabral autor najlepšeg gola Mundijala.

Napadač Kape Verdea je iskosa sa leve strane odapeo "projektil" i pogodio rašlje na suprotnoj strani gola golmana Argentine Emilijana Martineza.

Društvene mreže oduševljene su njegovim golom i već ga karakterišu kao najlepši pogodak prvenstva. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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