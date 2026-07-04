NAJLEPŠI GOL SVETSKOG PRVENSTVA: Pogledajte čudo koje je zadivilo planetu (VIDEO)
Zelenortska ostrva su izgubila od Argentine ali su stekli poštovanje i simpatije čitavog sveta. Posebno se govori o golu koji su postigli protiv "gaučosa".
Branilac titule savladao je u Majamiju Zelenortska ostrva nakon produžetka 3:2, a u 90 minuta igre bilo je 1:1.
Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu.
Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.
Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.
Upravo je sLopes Kabral autor najlepšeg gola Mundijala.
Napadač Kape Verdea je iskosa sa leve strane odapeo "projektil" i pogodio rašlje na suprotnoj strani gola golmana Argentine Emilijana Martineza.
Društvene mreže oduševljene su njegovim golom i već ga karakterišu kao najlepši pogodak prvenstva.
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