NAJLEPŠI GOL SVETSKOG PRVENSTVA: Pogledajte čudo koje je zadivilo planetu (VIDEO)

Zelenortska ostrva su izgubila od Argentine ali su stekli poštovanje i simpatije čitavog sveta. Posebno se govori o golu koji su postigli protiv "gaučosa".

FOTO: Printskrin/Iks/@predictdotsport

Branilac titule savladao je u Majamiju Zelenortska ostrva nakon produžetka 3:2, a u 90 minuta igre bilo je 1:1.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija, a izjednačio je Deroj Duarte u 59. minutu.

Novo vođstvo Argentini doneo je Lisandro Martines u 92. minutu, a izjednačio je atraktivnim golom Sidni Lopes Kabral u 103. minutu.

Argentina je pobedila autogolom Dinija Boržeša u 111. minutu, koga je lopta pogodila posle šuta Kristijana Romera.

🚨🇨🇻 Sidny Lopes Cabral scores for Cape Verde against Argentina.



Incredible strike.

pic.twitter.com/EqG2cWoZJ5 — Sports on Predict (@predictdotsport) July 4, 2026

Upravo je sLopes Kabral autor najlepšeg gola Mundijala.

Napadač Kape Verdea je iskosa sa leve strane odapeo "projektil" i pogodio rašlje na suprotnoj strani gola golmana Argentine Emilijana Martineza.

Društvene mreže oduševljene su njegovim golom i već ga karakterišu kao najlepši pogodak prvenstva.

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