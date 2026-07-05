SVE SE TRESLO: Rade Bogdanović isprozivao fudbalere Srbije u studiju RTS

RADE Bogdanović ponovo je u svom stilu govorio o fudbalskim dešavanjima na Svetskom prvenstvu, a govoreći o Zelenortskim Ostrvima potkačio je i Srbiju.

Foto: RTS/Printscreen

Nekadašnji fudbaler, a danas stručni konsultant Rade Bogdanović, izanalizirao je igru Zelenortskih Ostrva protiv Argentine u studiju RTS-a.

Aktuelni šampion sveta je slavio protiv debitanta tek nakon produžetaka rezultatom 3:2.

Bogdanović je nahvalio fudbalere Zelenortskih Ostrva, ali je usput stigao da potkači i reprezentativce Srbije...

- Iznenađen sam kako su odigrali! Nije bilo slučajno onih 0:0 sa Španijom. Ajde što su nas pomeli u prijateljskom meču, to je bilo i za očekivati. Pokazali su svima nama, kako jedna mala država, geofrafski, može da kupi sve moguće sipmatije sveta i napravi dobr rezultat. Ne moraš da budeš Brazilac, ali možeš da ih nateraš da pate - rekao je Bogdanović.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?