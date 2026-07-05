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SVE SE TRESLO: Rade Bogdanović isprozivao fudbalere Srbije u studiju RTS

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05. 07. 2026. u 08:26

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RADE Bogdanović ponovo je u svom stilu govorio o fudbalskim dešavanjima na Svetskom prvenstvu, a govoreći o Zelenortskim Ostrvima potkačio je i Srbiju.

СВЕ СЕ ТРЕСЛО: Раде Богдановић испрозивао фудбалере Србије у студију РТС

Foto: RTS/Printscreen

Nekadašnji fudbaler, a danas stručni konsultant Rade Bogdanović, izanalizirao je igru Zelenortskih Ostrva protiv Argentine u studiju RTS-a. 

Aktuelni šampion sveta je slavio protiv debitanta tek nakon produžetaka rezultatom 3:2.

Bogdanović je nahvalio fudbalere Zelenortskih Ostrva, ali je usput stigao da potkači i reprezentativce Srbije...

- Iznenađen sam kako su odigrali! Nije bilo slučajno onih 0:0 sa Španijom. Ajde što su nas pomeli u prijateljskom meču, to je bilo i za očekivati. Pokazali su svima nama, kako jedna mala država, geofrafski, može da kupi sve moguće sipmatije sveta i napravi dobr rezultat. Ne moraš da budeš Brazilac, ali možeš da ih nateraš da pate - rekao je Bogdanović.

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