BRNABIĆEVA ŽESTOKO ODGOVORILA ĐILASU: Pre bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije!
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila na uvrede Dragana Đilasa.
- Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede.
Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu Srbije da je u politiku ušao 2004. godine, a prvi veliki novac zaradio 2005. godine? Tad nije nađen glup ili poluusmen, već je nađen kao kriminalac koji se bogatio na račun građana Srbije.
Svakog minuta, svakoga dana bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije. Toliko o tome kakvi ste vi nađeni. 100% tajkuni i kriminalci - navela je Brnabićeva.
BONUS VIDEO:
VUČIĆ BLOKADERIMA: Dolazite u tu Galeriju češće nego ja, drago mi je što priznajete moje delo
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)