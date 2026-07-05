Politika

BRNABIĆEVA ŽESTOKO ODGOVORILA ĐILASU: Pre bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije!

В.Н.

05. 07. 2026. u 17:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila na uvrede Dragana Đilasa.

БРНАБИЋЕВА ЖЕСТОКО ОДГОВОРИЛА ЂИЛАСУ: Пре бих бирала да сам полуусмена уместо да сам јадни и бедни криминалац који отима од Србије!

FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/bs

- Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede.

Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu Srbije da je u politiku ušao 2004. godine, a prvi veliki novac zaradio 2005. godine? Tad nije nađen glup ili poluusmen, već je nađen kao kriminalac koji se bogatio na račun građana Srbije.

Svakog minuta, svakoga dana bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije. Toliko o tome kakvi ste vi nađeni. 100% tajkuni i kriminalci - navela je Brnabićeva.

BONUS VIDEO:

VUČIĆ BLOKADERIMA: Dolazite u tu Galeriju češće nego ja, drago mi je što priznajete moje delo 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu