BRNABIĆEVA ŽESTOKO ODGOVORILA ĐILASU: Pre bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je odgovorila na uvrede Dragana Đilasa.

FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/bs

- Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede.

Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu Srbije da je u politiku ušao 2004. godine, a prvi veliki novac zaradio 2005. godine? Tad nije nađen glup ili poluusmen, već je nađen kao kriminalac koji se bogatio na račun građana Srbije.

Svakog minuta, svakoga dana bih birala da sam poluusmena umesto da sam jadni i bedni kriminalac koji otima od Srbije. Toliko o tome kakvi ste vi nađeni. 100% tajkuni i kriminalci - navela je Brnabićeva.

Da, ja ovako poluusmena permutovala i umesto da kažem da je moj prvi auto, moja buba, bila godinu dana mlađa od mene, rekla da je bila godinu dana starija. Ogroman greh i zaista vredno svakog podsmeha i uvrede. Nego šta ćemo sa tim kad je vaš predsednik, tajkun, priznao narodu… https://t.co/NqUydQlX1B pic.twitter.com/dKSTmAcLOu — Ana Brnabic (@anabrnabic) July 5, 2026

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