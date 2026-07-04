Tenis

ZVEREV JE U NEVEROVATNOJ SERIJI: Nemac nastavlja da ređa pobede na grend slem turnirima

Časlav Vuković

04. 07. 2026. u 19:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REĐA pobede na grend slemovima Aleksander Zverev. Posle trijumfa na Rolan Garosa, ostvario je treći vezani trijumf na Vimbldonu.

ЗВЕРЕВ ЈЕ У НЕВЕРОВАТНОЈ СЕРИЈИ: Немац наставља да ређа победе на гренд слем турнирима

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

On je bez problema pobedio Amerikanca Markos Girona sa 6:2, 7:6(4), 6:4 i domogao se osmine finala.

Koliko je Nemac bio dominantan najbolje se vidi po tome što je izgubio samo jednom svoj servis i to u trećem setu.

Zverevu je ovo bila 10. vezana pobeda na grend slem turnirima i nema sumnje da je jedan od favorita da ode do kraja u Londonu.

Trenutno treći igrač sveta će u osmini finala igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke