ZVEREV JE U NEVEROVATNOJ SERIJI: Nemac nastavlja da ređa pobede na grend slem turnirima
REĐA pobede na grend slemovima Aleksander Zverev. Posle trijumfa na Rolan Garosa, ostvario je treći vezani trijumf na Vimbldonu.
On je bez problema pobedio Amerikanca Markos Girona sa 6:2, 7:6(4), 6:4 i domogao se osmine finala.
Koliko je Nemac bio dominantan najbolje se vidi po tome što je izgubio samo jednom svoj servis i to u trećem setu.
Zverevu je ovo bila 10. vezana pobeda na grend slem turnirima i nema sumnje da je jedan od favorita da ode do kraja u Londonu.
Trenutno treći igrač sveta će u osmini finala igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.
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