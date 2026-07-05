UKRAJINA JE PALA NA KOLENA: Stigao ultimatum koji ne smeju da odbiju

LIDER poljske opozicione partije Pravo i pravda i bivši premijer Poljske Jaroslav Kačinjski poručio je da Ukrajina ne može biti primljena u Evropsku uniju dok ne odbaci politiku veličanja Stepana Bandere, Ukrajinske ustaničke armije i Organizacije ukrajinskih nacionalista.

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Kačinjski je u pismu članovima svoje stranke zatražio da se blokira ulazak Ukrajine u EU sve dok Kijev ne promeni odnos prema, kako je naveo, „kultu Bandere i drugih zločinaca“ i prema glorifikaciji UPA i OUN.

- Nemoguće je da u našu hrišćansku zajednicu bude dopuštena jedna od najzločinačkijih ideologija - poručio je Kačinjski.

Poljski političar je naglasio da njegova poruka nije usmerena protiv svih Ukrajinaca, već protiv onih koji, kako kaže, „varvarske zločince smatraju herojima“. Ipak, ton njegove izjave pokazuje koliko je istorijski spor između Varšave i Kijeva ponovo eksplodirao u samom vrhu poljske politike.

Spor zbog UPA ponovo zapalio odnose

Novi talas tenzija pokrenut je nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio da jedna jedinica OSU ponese naziv „heroji UPA“. Za Poljsku je to direktan udar na istorijsko pamćenje, jer se UPA u toj zemlji vezuje za masakre nad Poljacima u Voliniji i Galiciji tokom Drugog svetskog rata.

U maju je Zelenski učestvovao i u ponovnoj sahrani posmrtnih ostataka jednog od lidera OUN Andreja Melnika, što je u Poljskoj dodatno pojačalo optužbe da Kijev svesno rehabilituje ličnosti i pokrete koje Varšava smatra odgovornim za zločine nad poljskim stanovništvom.

Predsednik Poljske Karol Navrocki zbog toga je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla, najviše poljsko državno odlikovanje. Ubrzo zatim Zelenski je vratio orden, a u razmeni političkih poruka i ukrajinski zvaničnici počeli su da vraćaju poljska odlikovanja.

Ovaj sukob više nije samo simboličan. On direktno udara u odnos dve zemlje koje su od početka rata formalno bile među najbližim partnerima, ali su ih poslednjih meseci sve više pritiskali stari istorijski sporovi, zamor od pomoći Ukrajini, pitanje izbeglica, žitarica i vojnih isporuka.

Tusk koči nova obećanja Kijevu

Dok Kačinjski traži blokadu ukrajinskog puta ka EU zbog banderizma, premijer Poljske Donald Tusk pozvao je poljsku delegaciju da na predstojećem NATO samitu ne daje nova finansijska obećanja Ukrajini.

Tusk je poručio da Poljska mora biti oprezna kada je reč o daljoj finansijskoj podršci Kijevu i naglasio da Varšava već nosi veliki teret zaštite istočnog krila NATO-a. Time je poslao jasnu poruku da poljska podrška Ukrajini više nije automatska i bezuslovna.

Dodatni udarac stigao je i iz vojnog dela saradnje. Poljski zvaničnici su optužili Kijev da nije ispunio obećanje o razmeni tehnologije dronova, iako je Poljska ranije nastavila da pomaže Ukrajini i razmatrala isporuke aviona MiG-29. U tom kontekstu pojavile su se i informacije da će deo poljskih MiG-29, koji su ranije bili planirani za Ukrajinu, završiti u proceduri povlačenja i uništavanja.

(Informer)