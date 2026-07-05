KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke i tenisa.
Nedelja
17.30 Gruzija - Španija ukupno poena +157.5 (1.83)
18.00 J. Siner - Š. Močizuki ukupno gemova +26.5 (1.65)
Ukupna kvota: 3.02
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