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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Мистер Типстер

05. 07. 2026. u 10:35

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КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Nedelja

17.30 Gruzija - Španija ukupno poena +157.5 (1.83)

18.00 J. Siner - Š. Močizuki ukupno gemova +26.5 (1.65)

Ukupna kvota: 3.02

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