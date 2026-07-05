USPEŠNA SARADNJA KSV I FONDACIJE MERIDIAN: Finansijska injekcija za klubove sa područja Pokrajine
Benefite uspešne saradnje Košarkaškog saveza Vojvodine i naslovnog sponzora, komanije i Fondacije Meridian, osetili su klubovi sa područja ove Pokrajine.
Klubovi koji se takmiče u svim ligama, počev od ABA lige, KLS, pa sve do Prve ŽRL, dobili su povrat 25 odsto članarina, što je u ukupnom iznosu 2.289.400,00 dinara koje je ovaj regionalni Savez prebacio svojim članicama.
- Povrat dela članarina je samo jedna u nizu akcija koje Košarkaški savez Vojvodine sprovodi zajedno sa generalnim sponzorom, fondacijom Meridian. Zahvaljujući ovoj saradnji, klubovi koji se takmiče samo u mlađim kategorijama oslobođeni su obaveza prema KSV, što im otvara mogućnost za finansijsku stabilnost i kvalitetan rad sa decom. Hvala Meridianu što je baš u nama prepoznao pravog partnera i što nam je omogućila da uz njihovu pomoć možemo da pravimo dugoročne i konkretne planove za razvoj srpske košarke generalno - rekao je generalni sekretar KSV, Mile Medaković, koji je dodao:
- Često znam da kažem, a ponoviću i ovoga puta – mi o novim generacijama ne možemo razmišljati danas za sutra, već danas za narednih deset godina. Iz tog razloga, primarni zadatak KSV i jeste obezbeđivanje što kvalitetnijih uslova za rad sa mladima svim klubovima sa područja naše Pokrajine, a jedan od najkonkretnijih načina za to je novčana podrška. Ovi prostori uvek su davali igrače svim reprezentativnim selekcijima Srbije i verujem da će se taj trend nastaviti u budućnosti. KSV i Fondacija Meridian stajaće rame uz rame i zajedničkim snagama pomagati klubovima da imaju sve uslove da izbace nekog novog Nikolu Jokića.
Ova finansijska injekcija i oslobađanje od troškova za mlađe kategorije dolaze u ključnom trenutku za lokalne sportske kolektive, kojima svaki vid stabilnosti otvara vrata ka profesionalnijem radu. Smanjenjem administrativnih i kotizacijskih opterećenja, klubovi iz manjih vojvođanskih sredina sada mogu da preusmere dragocena sredstva u modernizaciju opreme, bolje uslove za treninge i stručno usavršavanje trenera koji svakodnevno rade sa decom. To je jasan pokazatelj da sinergija između velikih privrednih subjekata i sportskih institucija ne donosi samo trenutno olakšanje, već postavlja čvrst temelj za sistemski napredak igre pod obručima.
- Izuzetno smo ponosni na saradnju sa Košarkaškim savezom Vojvodine, jer ona predstavlja srž onoga u šta kao kompanija verujemo – a to je direktno ulaganje u domaći sport i našu decu. Partnerstva ovog tipa za Meridian nisu samo poslovni ugovori, već dugoročna misija i investicija u budućnost - izjavio je ispred Fondacije Meridian direktor retail sektora, Dušan Bogdanović i istakao:
- Posebno nas raduje činjenica da će značajan deo sredstava iz ovog sponzorstva biti direktno prosleđen klubovima za razvoj mladih košarkaša. Svesni smo da se šampioni ne stvaraju preko noći i da je za svaku veliku karijeru ključna podrška na samom početku, u lokalnim sredinama i mlađim selekcijama. Ovi momci i devojčice su naša budućnost, i naša je dužnost da im obezbedimo najbolje moguće uslove za rad, napredak i bavljenje sportom. Nastavićemo da ulažemo u domaće klubove i saveze, jer verujemo da je podrška lokalnom sportu najbolji način da vratimo zajednici i inspirišemo neke nove generacije koje će sutra ponosno nositi dres reprezentacije.
Zajednička vizija Košarkaškog saveza Vojvodine i Fondacije Meridian šalje snažnu poruku celokupnoj sportskoj javnosti – ulaganje u bazu je jedini ispravan put do vrhunskih rezultata na globalnoj sceni. Dok se prve ekipe bore za bodove i plasmane u elitnim ligama, mirna i finansijski obezbeđena budućnost za najmlađe garantuje da košarkaški centri u Pokrajini neće utihnuti. Kroz kontinuitet ovakvih akcija, partnerstvo KSV-a i Meridiana prerasta u autentičan model društvene odgovornosti koji rečima pretvara u dela, stvarajući od lokalnih terena prve stanice na putu do evropskih i svetskih postolja.
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