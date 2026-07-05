BLOKADERI BI STRANCE PITALI I GDE SMEJU DA ŠALJU DELEGACIJE: Za razliku od njih, Vučić vodi suverenu i nezavisnu politiku
SLUGERANjSKO razmišljanje blokadera dolazi do izražaja
Đilasov potrčko i član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš pitao je danas da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju da je ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, otputovao na sahranu vrhovnog lidera Irana, ajatolaha Alija Hamneija.
Sve je jasno iz ove reakcije naših ljudi na društvenoj mreži Iks.
Dok bi blokaderi odlazili po mišljenje u strane ambasade i pitali strance gde smeju da šalju naše državne delegacije. To pokazuje taj slugeranjski odnos prema politici.
A za razliku od blokadera, predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi slobodarsku, nezavisnu politiku u kojoj je Srbija na prvom mestu.
Podsećamo, Miljuš se juče putem zvaničnog naloga SSP oglasio na društvenoj mreži X i najavio zatvaranje Pinka i Informera. Na ovo su reagovali korisnici društvenih mreža, ukazujući na to da bi povratak bivše vlasti značio i povratak u mračnu prošlost.
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