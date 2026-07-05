POSLAO SAM DVOJICU DA ČUVAJU MBAPEA! Selektor Dešan strahovao da ne ostane bez svog najboljeg fudbalera

Igrali su Paragvajci na ivici incidenta u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

Bilo je toliko napeto u meču između Francuza i Paragvajaca, da je postojala bojazan od izbijanja direktnog sukoba na terenu. U više navrata situacija je eskalirala. A najviše na meti bio je kapiten "trikolora" Kilijan Mbape.

Selektor Didije Dešan se u jednom trenutku uplašio da ne izgubi svog najboljeg strelca za nastavak prvenstva.

- Zamolio sam dvojicu naših najkrupnijih igrača da na kraju okruže Kilijana, jer su hteli da ga raskomadaju – preneo je Dešan.

Osvrnuo se i na ceo tok utakmice:

- Nije bilo nimalo lako. Koristili su sva moguća sredstva. To nije fudbal zbog kog ljudi dolaze na stadion. Ali, veoma dobro su se branili. Protiv južnoameričkih ekipa uvek je komplikovano.