PREOKRETOM DO POBEDE: Krunić i Danilina nastavlju pohod ka trofeju na Vimbldonu
ALEKSANDRA Krunić i Ana Danilina su odavno jedan od najboljih dubl parova na svetu, to pokazuju i na Vimbldonu.
Srpkinja i Kazahstanka su savladale Ukrajinke Anu Kalinjinu i Dajanu Jastremsku sa 2:6, 6:4, 6:0.
Nije dobro počele po treće nositeljke. Sjajan prvi set odigrale su rivalke, svele su Aleksandru i Anu na dva gema i došle na korak do čuda.
Ipak, to je iznerviralo Krunićevu i Danilinu koje su najpre izjednačile, a potom furiozno sa nulom dobile treći set.
Njih dve će u osmini finala igrati protiv boljih iz Ingrid Nel/Đulijana Olmos - Urlike Eikeri/Kvin Glison.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
NOVO ČUDO NA VIMBLDONU: Eliminisana šestostruka grend slem šampionka
04. 07. 2026. u 17:04
KAKAV ŠAMAR U HJUSTONU! Domaćin izbačen sa Svetskog prvenstva! Ovo je heroj dana! (VIDEO)
04. 07. 2026. u 21:03
U VREME RUČKA! Organizatori Vimbldona odredili tremin meča Novak Đoković-Roman Safijulin!
04. 07. 2026. u 16:34
IZBAČEN DRUGI REKET SVETA! Megasenzacija na Vimbldonu!
04. 07. 2026. u 16:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)