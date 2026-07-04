PREOKRETOM DO POBEDE: Krunić i Danilina nastavlju pohod ka trofeju na Vimbldonu

ALEKSANDRA Krunić i Ana Danilina su odavno jedan od najboljih dubl parova na svetu, to pokazuju i na Vimbldonu.

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Srpkinja i Kazahstanka su savladale Ukrajinke Anu Kalinjinu i Dajanu Jastremsku sa 2:6, 6:4, 6:0.

Nije dobro počele po treće nositeljke. Sjajan prvi set odigrale su rivalke, svele su Aleksandru i Anu na dva gema i došle na korak do čuda.

Ipak, to je iznerviralo Krunićevu i Danilinu koje su najpre izjednačile, a potom furiozno sa nulom dobile treći set.

Njih dve će u osmini finala igrati protiv boljih iz Ingrid Nel/Đulijana Olmos - Urlike Eikeri/Kvin Glison.

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