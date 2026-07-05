DRAMATIČNI SNIMCI IZ AMERIKE: Požar na Bruklinskom mostu tokom proslave Dana nezavisnosti SAD (VIDEO)
VELIKI požar izbio je na Bruklinskom mostu tokom proslave Dana nezavisnosti.
Zbog nepravilnog rukovanja vatrometom tokom proslave Dana nezavisnosti SAD izbio je požar na Bruklinskom mostu u Njujorku.
(Sputnjik)
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