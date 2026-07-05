Svet

DRAMATIČNI SNIMCI IZ AMERIKE: Požar na Bruklinskom mostu tokom proslave Dana nezavisnosti SAD (VIDEO)

В.Н.

05. 07. 2026. u 08:21

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VELIKI požar izbio je na Bruklinskom mostu tokom proslave Dana nezavisnosti.

ДРАМАТИЧНИ СНИМЦИ ИЗ АМЕРИКЕ: Пожар на Бруклинском мосту током прославе Дана независности САД (ВИДЕО)

Foto: Printskrin telegram/Sputnjik

Zbog nepravilnog rukovanja vatrometom tokom proslave Dana nezavisnosti SAD izbio je požar na Bruklinskom mostu u Njujorku.

(Sputnjik)

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