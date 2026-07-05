Fudbal

ZVEZDA OPET PUNI BUDŽET! LJubimac delija odlazi sa Marakane?!

Новости.онлине

05. 07. 2026. u 17:44

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Fudbaler crveno-belih Džej Enem nalazi se na meti francuskih klubova.

ЗВЕЗДА ОПЕТ ПУНИ БУЏЕТ! Љубимац делија одлази са Маракане?!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvak Srbije, FK Crvena zvezda napada Ligu šampiona sa nekolicinom novih igrača, ali je izvesno da se neće zaustaviti u oba pravca do kraja tekućeg prelaznog roka.

Tek što je potpisao ugovor do leta 2029. godine, Džej Enem bi mogao da ode sa Marakane i donese klubu značajan profit. Kako pišu domaći i strani mediji, dva kluba iz Lige 1 se raspituju za Holanđanina, dok jedan prati situaciju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sa šest pogodaka i dve asistencije imao je ubojiti napadač u drugom delu prošle sezone u crveno-belom, a plaćen je 2.000.000 evra OFK Beogradu posle pozajmice.

Sada bi Zvezda navodno mogla da zaradi oko 10 miliona evra, jer su francuski Olimpik Lion, Strazbur i FK Pariz voljni da ga angažuju.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

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