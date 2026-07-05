Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Мистер Типстер

05. 07. 2026. u 10:22

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Nedelja

13.00 Rojal Union - FKSB GG (1.85)

16.30 Elfsborg - Hamarbi GG (1.60)

17.45 Šljauljaj - Žalgiris GG (1.60)

Ukupna kvota: 4.74

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