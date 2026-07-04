CEO VIMBLDON U ŠOKU! Povlačenje kada niko nije očekivao!
Američka teniserka Serena Vilijams saopštila je danas da je zbog povrede kolena odustala je od takmičenja u dubl konkurenciji na Vimbldonu, gde je trebalo da igra sa sestrom Venus.
Sedmostruka šampionka Vimbldona, najpre je poražena u singlu od Australijanke Maje Džoint, a sada je donela potpuno neočekivanu odluku.
"Srce mi je slomljeno što moram da se povučem iz dubla. Povratak takmičenju bio je pravi blagoslov, a prilika da još jednom igram zajedno sa Venus značila mi je sve. Uradila sam sve što sam mogla, ali moje koleno jednostavno nije spremno za takmičenje. Sve što mogu da kažem je da ostanete uz mene, možda se uskoro vidimo ponovo", napisala je Serena Vilijams na Instagramu.
Američka teniserka je pre četiri dana igrala u singlu na ovogodišnjem Vimbldonu, gde je u prvom kolu izgubila od Australijanke Maje Džoint sa 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Serena se nedavno vratila na teren posle četiri godine pauze. Sigurno, međutim, da ovakav epilog vlasnice 23 grend slem titule nije očekivao u Londonu.
Inače, sestre Vilijams zajedno imaju 35 titula sa najveća četiri turnira (Venus 12 grend slemova), a u dublu su se okitile zlatnim medaljama na Olimpijskim igrama 2000. i 2008.
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