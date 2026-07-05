MLADIĆ (24) AUTOM UDARIO U BANDERU, POGINUO NA MESTU: Prethodna noć bila je teška za hitne službe
MLADIĆ (24) poginuo je na mestu kada je automobilom udario u banderu u Boljevcima.
Prethodna noć bila je teška za Hitnu pomoć, pošto je bilo povređenih motociklista ali i povređenih u tučama.
Tako su dva muškarca od po 19 i 44 godine teško povređena u tuči na Bulevaru Arsenija Čarnojevića u Novom Beogradu.
Kad je reč o motociklistima, povređen je jedan od 69 godina koji je pao s motocikla.
Teško je povređen i motociklista (36) na uglu Resavske i Kralja Milana, u centru Beograda.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 118 puta, a od njih je 29 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog pijanih.
Lekare Hitne najčešće su noćas zvali hronični bolesnici.
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