Nesreće

MLADIĆ (24) AUTOM UDARIO U BANDERU, POGINUO NA MESTU: Prethodna noć bila je teška za hitne službe

V.N.

05. 07. 2026. u 08:16

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MLADIĆ (24) poginuo je na mestu kada je automobilom udario u banderu u Boljevcima.

МЛАДИЋ (24) АУТОМ УДАРИО У БАНДЕРУ, ПОГИНУО НА МЕСТУ: Претходна ноћ била је тешка за хитне службе

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prethodna noć bila je teška za Hitnu pomoć, pošto je bilo povređenih motociklista ali i povređenih u tučama.

Tako su dva muškarca od po 19 i 44 godine teško povređena u tuči na Bulevaru Arsenija Čarnojevića u Novom Beogradu.

Kad je reč o motociklistima, povređen je jedan od 69 godina koji je pao s motocikla. 

Teško je povređen i motociklista (36) na uglu Resavske i Kralja Milana, u centru Beograda.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 118 puta, a od njih je 29 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog pijanih.

Lekare Hitne najčešće su noćas zvali hronični bolesnici.

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