LICEMERSTVO BORISA PEJOVIĆA: Nekada se slikao sa srpskom trobojkom, a sada napada Srbiju i Vučića (FOTO)

POTPREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Boris Pejović sve više pokazuje svoje dvostruke standarde i pravo licemerstvo.

Foto: Printskrin

Pre samo 7 godina Pejovć je ponosno stajao sa srpskom trobojkom. U to vreme je bio i kamiondžija u Americi.

Tada je voleo da se druži sa četničkim pokretom, a danas je ekspert u ekspertskom timu Milojka Spajića i najviše napada Srbiju i njenog predsednika.

Foto: Printskrin