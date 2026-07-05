Politika

LICEMERSTVO BORISA PEJOVIĆA: Nekada se slikao sa srpskom trobojkom, a sada napada Srbiju i Vučića (FOTO)

В.Н.

05. 07. 2026. u 14:57

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POTPREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Boris Pejović sve više pokazuje svoje dvostruke standarde i pravo licemerstvo.

ЛИЦЕМЕРСТВО БОРИСА ПЕЈОВИЋА: Некада се сликао са српском тробојком, а сада напада Србију и Вучића (ФОТО)

Foto: Printskrin

Pre samo 7 godina Pejovć je ponosno stajao sa srpskom trobojkom. U to vreme je bio i kamiondžija u Americi.

Tada je voleo da se druži sa četničkim pokretom, a danas je ekspert u ekspertskom timu Milojka Spajića i najviše napada Srbiju i njenog predsednika.

Foto: Printskrin

 

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