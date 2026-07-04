Politika

”SAD MI PRAVE MAŠINU” Vučić: Svaku rupu u Srbiji ću imati u svom telefonu

V.N.

04. 07. 2026. u 10:41

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana.

”САД МИ ПРАВЕ МАШИНУ” Вучић: Сваку рупу у Србији ћу имати у свом телефону

Foto: Printskrin

- Sad mi prave mašinu, u koliko dobijemo poverenje građana na narednim izborima, pomoću koje ću moći da vidim svaku rupu, svaki put na svakom mestu i kad je popravljan i ko je popravljao. To će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, sve. Imaću sve na svom telefonu. Svaku rupu u Srbiji ću imati u svom telefonu. To su mi namestili veštačku inteligenciju - rekao je Vučić.

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