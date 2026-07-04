ISTORIJSKI PROJEKAT KOJI SPAŠAVA SEVER SRBIJE: Vučić obišao radove na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića za medije

- Na ovom prelepom mestu kod Bezdana, na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora se nalazimo i za dve godine, 34,1, a biće i nešto više uradićemo deonicu Kljajićevo - Bački Breg. To je od ogromnog značaja za sve.

Predsednik je istakao da će se odmah vršiti pripreme za dalje od Kljajićeva, ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu.

- Mnogo sam srećan, ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koje povlačite na karti već i zbog prorde koji on donosi, naziva se "osmeh Srbije". To je ukupno 185,5 kilometara. Verujem kada se završi Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad u Vojvodini onda smo sve glavne saobraćajnice suštinski rešili - rekao je Vučić.

O ograđivanju blokadera od opozicionih stranaka

- Ne tiče me se, toliko sam posvećen našim rezultatima da nemam čak ni komentar. Radujem se što će to na izborima biti jedna dobra utakmica jer naši protivnici veruju u ubedljivu pobedu. Ja uvek volim da skočim pa da kažem hop. To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi.

Predsednik je istakao da se na kraju kod blokadera sve svelo na ličnu sujetu i ko će gde na listi da bude.

- Mi moramo da pobedimo realnim rezultatima i da građanin bude zadovoljan a ne funkcioner.

Predsednik je podsetio da je bio u Riđici pre 30 godina i da je tada bio isti problem oko dotoka vode iz Stanišića.

- Sad treba da se uvede to navodnjavanje, da se uvede ta buster pumpa iz Stanišića i da se dovuče do Riđice. I može da košta 2-2.5 miliona evra. To je ogroman novac za malo mesto kao što je Riđica.

Foto: Printskrin

O zabrani ulaska Vučićevića u CG

- Veoma sam tužan zbog činjenice da CG nastavalja sa praksom zabrane ulaska državljaniima Srbije. Mnogoima su branili, nemojte da zaboravite da su tu bili profesor Raković, akademik Bećković i mnogi drugi. Čak su i mom sinu zabranili ulazak u CG zato što je prisustvovao u Pljevljima kada su bile organizovate litije. - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da su onda oni poslali hiljade ljudi u Beograd, pa su se posle čudili kada su im rekli da to ne rade.

- Žao mi je jer sam ubek bio za slobodan protok robe i kapitala. Čujem da su državni organi u skladu sa potrebama, u skladu sa činjenicom da državam mora da reaguje na neprijateljske akte prema svojim državljanima reagovali recipročno i to je to. Verujem da će oni sa tim merama prestati jer bi to u neveliko vremenskom roku omogućilo i odustajanje i od recipročnih mera.

Vučić je podsetio da su nas tri puta proglasili genocidnim narodom.

- Nemojte da vam govorim od strane vojnika na KiM, pokazujete svoj principijalan stav kakav je, do slanja na Oluju svojih vojnih izalanika. Mi ćutimo na sve to i o opet smo vam mi krivi.

O saobraćajnici investicijama

- Kad god smo nudili Sombor uvek su nam govorili da je problem u putu. Za Zrenjanin vide da se auto-put zavrašava, sad će o ovde da vide.

Vučić se zavalio azerbejdžanskim prijateljima i Ilhamu Alijevu.

- Kada to najavite onda ljudi imaju drugačiju sliku o Somboru. Najveća investicija u Somboru je trenutno Kalcedonija, ima još jedan od dve stotine ljudi i to je to. To su vam veliki poslodavci u Somboru.

- Moramo da nađemo jednog investitora dobrog za 700-800 hiljada ljudi. Nekog čvrstog koji će da ostane decenijama ovde, koji će da puni lokalni budžet.

- Najvažnije za Sombor je dovođenje velikog investitora jer to rešava i sva okolna mesta. To rasterećuje i Kulu i Crvenku, to rasterećuje sve.

Vučić je podsetio da je imao bar tri razgovora oko Sombora.

- Hoću da mi prosečna plata u Zapdnobačkom okrukgu bude preko hiljadu evra, a ne da bude 840.

O zvučnom topu

- ništa od toga nije postojalo. Pažljivo sagledajte sadržaj lica koja su govorila o zvučnom topu.Sve su izmišljali. Neki su to radili smišljeno, a neki da se dodvore pučini. Dobiće to svoj sudski epilog i sve drugo.

Foto: Printskrin

Početak obilaska radova

Predsednik Vučić započeo je obilazak deonice Bački Breg - Srpska Crnja.

Vučić je na početku istakao kako je porastao kukuruz. Poručio je da su strašno važni 11.4 kilometara do Kljaijićeva.

- Ako možete deo finansiranja da rešite, razgovarajte sa ovima u Azerbejdžan, makar deo. - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

- Da možemo odmah da potpišemo ugovor za to, ne ovaj okvirni već pravi, to je oko 118 miliona. Tih 11.4 čini sve funkcionalinim. Zato što dobrim putem od petlje Kljajićevo do petlje Bačka Topola je svega 36 kilometara. Mi miraomo da živimo i unarednih 4-5 godina dok ne završimo sve.

Vučić je istakao da deonica Sombor - Bački breg mnogo znači za somborce, za odlazak u Mađarsku i u Beč.

- Smisao se dobija kada odradimo ovo do Kljajićeva jer tada dobija mnogo i Beograd i Novi Sad i svi oni koji dolaze i u sam Sombor - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je put dobro urađen.

- Ovaj "osmeh Srbije" kako smo ga mi nazvali dužine je 185.5 kilometara. Od Bačkog Brega do Srpske Crnje na granici sa Rumunijom prema Žombolju. Strašno je važan, on nam povezuje Zapadnu Bačku, Severnu Bačku, severni deo Južnobačkog okruga i Severni Banat. Jedino što ne prolazi kroz Srem i Južni Banat.

Vučić je istakao da "osmeh Srbije" postaje od životnog značaja za ljude na severu.

- Ostali smo dužni prema Bačkom okrugu, a posebno smo ostali dužni prema Somboru. Moramo još mnogo toga da uraimo i u Kuli, Apatinu i u Odžacima i dodatno u Vrbasu. U Somboru moramo da uradimo to specijalno odeljenje opšte bolnice, to je oko 20 miliona evra.

Predsednik je potom istakao da ovih 23 kilometra puta bi trebalo da se završi u roku do aprila 2028. godine. Istakao je da će upravo taj put mnogi koristiti češće za izlazak iz zemlje prema Mađarskoj.

- Najveća vam je gužva tu preko Kule. Tu imate i Kulu, Crvenku i Sivac. Tri velika naseljena mesta i onda vam dođe i Kljajićevo i kada to prevaziđete, onda vam je sve bliže, i luke naše u Novom Sadu, Beogradu, i za poljoprivredne proizvode i za sve drugo.

- Sad mi prave mašinu, u koliko dobijemo poverenje građana na narednim izborima, pomoću koje ću moći da vidim svaku rupu, svaki put na svakom mestu i kad je popravljan i ko je popravljao. To će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, sve. Imaću sve na svom telefonu. Svaku rupu u Srbiji ću imati u svom telefonu. To su mi namestili veštačku inteligenciju - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da će od izlaska iz Sombora do auto-puta trebati pola sata.

- To somborci nisu sanjali nikada, ali tako će da bude - poručio je predsednik.

Predsednik je podsetio da u ovom delu Srbije je glavni problem depopulacija, ističući da nema dece.

- U Somboru vam je prosečna plata, iako je bila 330 evra 2012., sad je svega 864. To znači da nema konkurencije i da nam je potreban investitor.

Vučić je podsetio da je pevačica Dara, koja je pobednik Evrovizije, pohvalila puteve u Srbiji.

Predsednik je zamolio radnike da se na Vidovdan otvori sve do Kljajićeva.

- Vi sada izračunajte, to je za manje od dve godine. Za manje od dve godine imaće ovde saobraćajnicu od 35 kilometara.

Vučić je potom istakao da se očekuje 50 odsto više prinosa kukuruza nego prošle godine.

Podsetimo, ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana,

Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.

foto Zavod za urbanizam Vojvodine

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.

