NOVO ČUDO NA VIMBLDONU: Eliminisana šestostruka grend slem šampionka

NASTAVLjA se sa iznenađenjnima na Vimbldonu. Novo je priredila Filipinka Aleksandra Eala.

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Ova 21-godišnjakinja je pobedila šestrostruku grend slem šampionku Igu Švjontek sa 7:6(9), 6:2.

Prvi set je tešen u taj-brejku, a ranije je mogla da ga dobije 32. na VTA listi, ali nije iskoristila set loptu na svoj servis pri rezultatu 5:4. Ipak, to nije poremetilo i upsela je nedugo potom da dođe do prednosti.

U drugom delu duela još bolje je igrača Eala. Rivalki je prepustila samo dva gema i do najveće pobede u karijeri je došla posle dva sata i 15 minuta.

Teniserka iz Filipna će u osmini finala igrati protiv Italijanke Jasmin Paolini'.

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