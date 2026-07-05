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RUSKA OKLOPNA ZVER T-90 OPREMLJENA ZA 22. VEK: Ovom "čudovištu" Rusi ugradili sistem koji ga čini otpornim na dronove i projektile

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 00:27

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SNIMCI koje su objavili ruski izvori prikazuju glavni borbeni tenk T-90M u novoj konfiguraciji, koja integriše dodatni eksplozivni reaktivni oklop, zaštitu „kavezom“ protiv dronova i sistem aktivne zaštite Arena-M.

РУСКА ОКЛОПНА ЗВЕР Т-90 ОПРЕМЉЕНА ЗА 22. ВЕК: Овом чудовишту Руси уградили систем који га чини отпорним на дронове и пројектиле

Foto: ROE.ru

Pojava vozila dolazi nakon izjave ruske državne tehnološke korporacije Rosteh da se T-90M kontinuirano nadograđuje na osnovu povratnih informacija od osoblja na ukrajinskom terenu vojnih dejstava i procene generalnog konstruktora najvećeg ruskog proizvođača tenkova, grupe Uralvagonzavod, Andreja Terlikova, da tenk ima potencijal za dalju modernizaciju za još jednu deceniju. Integracija Arene-M od kraja 2024. godine jedno je od najznačajnijih poboljšanja, a viđena je i na tenkovima T-73B3, prenosi Militari voč. 

Početkom januara 2026. godine potvrđeno je da je završen razvoj nove varijante sistema Arena-M, sposobne da presreta napade dronovima za jednokratnu upotrebu i napade municijom koja se zadržava u tenku. Sistem koristi radar za kontinuirano praćenje okolne sredine u potrazi za dolazećim pretnjama, a kada detektuje dolazeći projektil, automatski ga prati, izračunava njegovu putanju i raspoređuje zaštitnu municiju kako bi ga presreo i uništio pre nego što pogodi tenk. Osnovna Arena-M može da presretne rakete, projektile i protivtenkovske projektile koji putuju brzinom od 1.000 metara u sekundi na udaljenosti do 50 metara, dok mogućnosti nove poboljšane varijante ostaju nepoznate.

Foto: Telegram/MoD RU

Ruski T-90 u dejstvu

Počev od 2022. godine, ruska tenkovska industrija je bila pionir u uvođenju novih tipova oklopne zaštite od napada dronova i zabačene municije, nakon što su tenkovske jedinice pretrpele velike gubitke u takvim napadima od kraja februara te godine. Generalni direktor ruskog državnog odbrambenog konglomerata Rosteh, Sergej Čemezov, u maju je primetio u vezi sa ovim razvojem događaja: „Ako govorimo, na primer, o našim tenkovima koje proizvodi Uralvagonzavod, oni su dobili dodatnu svestranu zaštitu od dronova i protivtenkovskih raketa na osnovu iskustva iz specijalne vojne operacije. Planiraju da to urade samo sa Abramsima - kopirali su to od nas. Ranije su Izraelci to usvojili od nas. Drugim rečima, možemo reći da prednjačimo u trendovima u globalnoj tenkovskoj industriji.“

T-90M je bio prvi ruski tenk koji je ušao u upotrebu sa veoma značajnim prednostima u performansama u odnosu na dizajn iz sovjetskog doba, od kojih je jedna integracija novog glatkocevnog topa 2A46M-5 kalibra 125 mm, pristup projektilu 3BM-69/70 sa kapacitetom probijanja od 800-900 mm i upotreba novih sistema upravljanja vatrom, uključujući sisteme termovizijskog snimanja, kako za strelce tako i za komandante. Preživljavanje tenka je poboljšano novim varijantama eksplozivnog reaktivnog oklopa „Relikt“, snažnijim motorom i dodatnom zaštitom i izolacijom interno skladištene municije. Tenk je ipak smatran samo privremenim rešenjem dok se u upotrebu ne uvede napredniji tenk T-14 sledeće generacije, iako su se, s obzirom na to da je budućnost programa T-14 sada veoma neizvesna, ulaganja u nabavku i modernizaciju T-90M značajno povećala.

Foto: ROE.ru

T-90

Pre izbijanja neprijateljstava velikih razmera na ukrajinskom ratištu, ruska vojska je nameravala da rasporedi oko 600 tenkova T-90M, nadogradivši 400 starijih T-90A na ovaj standard, dok će istovremeno izgraditi još 200. Eskalacija sukoba, ekstremni gubici drugih tipova tenkova i visoke tenzije sa NATO-om doveli su do značajnih ulaganja u proširenje proizvodnje. Proizvodnja tenkova T-90 je brzo porasla sa približno 90 tenkova godišnje u periodu 2020-2021, na procenjenu proizvodnju od 280-300 tenkova u 2024. godini, prema izveštajima istražitelja otvorenih izvora iz Tima za obaveštajnu analizu sukoba. Istražitelji su procenili da će ruski odbrambeni sektor dodatno značajno proširiti proizvodnju i dostići proizvodnju od 1.000 tenkova do sredine 2028. godine, i da je na putu da do sredine 2035. godine dostigne proizvodnju od 3.000 tenkova godišnje.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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