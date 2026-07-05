Svet

ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLJI: Izdao hitno upozorenje

Novosti online

05. 07. 2026. u 12:34

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LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.

ОРБАН СЕ ОГЛАСИО ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ: Издао хитно упозорење

Zoltan Mathe/MTI via AP

Lider mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.

Orban je na Fejsbuku naveo da se Ader zalagao za vladavinu prava i ocenio da su reakcije koje su usledile nakon njegovih izjava pokazale "agresiju, pretnje i zastrašivanje", preneo je Hirado.

"Direktan put ka diktaturi. Upravo tu ide Tisina vlada. Ne dozvolimo da se to desi", poručio je Orban.

Ader je 2. jula u podkastu javnog servisa rekao da bi planirana smena predsednika Tamaša Suljoka i drugih visokih zvaničnika bila protivna ustavu.

Na Aderove komentare reagovao je premijer zemlje Peter Mađar, koji ga je optužio za rasipanje javnog novca preko Fondacije za zaštitu klime "Plava planeta", na čijem je čelu.

Mađar je tom prilikom tvrdio da fondacija godinama koristi značajna javna sredstva, dok Ader, prema njegovim navodima, prima visoku mesečnu naknadu i koristi druge pogodnosti koje finansira država.

(Tanjug)

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