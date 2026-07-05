ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLJI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
Lider mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
Orban je na Fejsbuku naveo da se Ader zalagao za vladavinu prava i ocenio da su reakcije koje su usledile nakon njegovih izjava pokazale "agresiju, pretnje i zastrašivanje", preneo je Hirado.
"Direktan put ka diktaturi. Upravo tu ide Tisina vlada. Ne dozvolimo da se to desi", poručio je Orban.
Ader je 2. jula u podkastu javnog servisa rekao da bi planirana smena predsednika Tamaša Suljoka i drugih visokih zvaničnika bila protivna ustavu.
Na Aderove komentare reagovao je premijer zemlje Peter Mađar, koji ga je optužio za rasipanje javnog novca preko Fondacije za zaštitu klime "Plava planeta", na čijem je čelu.
Mađar je tom prilikom tvrdio da fondacija godinama koristi značajna javna sredstva, dok Ader, prema njegovim navodima, prima visoku mesečnu naknadu i koristi druge pogodnosti koje finansira država.
(Tanjug)
Preporučujemo
RUSI OTKRILI ŠTA SU POGODILI U UKRAJINI: Na meti vojni aerodromi
05. 07. 2026. u 14:10
SOLUN OKOVAN OTROVNIM DIMOM: Preti ekološka katastrofa nakon požara
05. 07. 2026. u 14:04
"TAMPON-ZONA SE PLANSKI ŠIRI" Moskva zadovoljna stanjem na frontu: Značajno napredujemo
05. 07. 2026. u 14:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)