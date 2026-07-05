HORSKO PEVANJE I OVACIJE ZA "CAKU": Milica Pavlović oduševila više hiljada ljudi u Apatinu (FOTO)
POP zvezda Milica Pavlović preksinoć je, u petak 3. jula, održala koncert na Trgu Nikole Tesle u Apatinu, gde je pred više od 15 hiljada posetilaca prvi put uživo izvela pesme sa novog albuma „Caka“.
Čim se pojavila na sceni, publika ju je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a horsko pevanje obeležilo je izvođenje novih numera „Caka“, „Derište“, „Ti me nerviraš“, „Ej ti moja“ i „Veze bezveze“. U nastavku večeri nizali su se i dobro poznati hitovi „Kučketina“, „Boginja“, „Mogla sam“, „Tango“, „Provereno“ i drugi.
Poseban trenutak usledio je kada je Milica sišla među publiku, gde su je fanovi dočekali sa transparentima i majicama sa natpisom „Caka“. Jednom od najvernijih obožavalaca zahvalila se zagrljajem i poljupcem, vidno dirnuta podrškom koju joj pružaju.
- Nema veće sreće za jednog izvođača nego kada posle samo nekoliko dana publika peva svaku reč novih pesama. Hvala Apatinu na ljubavi, energiji i večeri koju ću dugo pamtiti – rekla je Milica za „Večernje novosti“.
Sudeći po atmosferi u Apatinu i reakcijama publike, novi album „Caka“ već je osvojio slušaoce, a Milica još jednom potvrdila status jedne od najvećih zvezda mlađe generacije.
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